Son dakika depremler! Van'da Deprem mi oldu? 4 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.04.2026 09:11:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Van’ın Tuşba ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.52’de oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Van’ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

4 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.04 08:52:42      -.-  5.0  5.1   ERCEK-(VAN)                                       

2026.04.04 08:43:03     -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.04.04 08:24:20    -.-  2.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.04.04 08:10:37    -.-  2.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2026.04.04 08:07:39     -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.04 06:57:25     -.-  1.6  -.-   ALPU (ESKISEHIR)                                  

