Son dakika depremler! Van'da Deprem mi oldu? 4 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Van’ın Tuşba ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.52’de oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Van’ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

4 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.04 08:52:42 -.- 5.0 5.1 ERCEK-(VAN)

2026.04.04 08:43:03 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.04 08:24:20 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2026.04.04 08:10:37 -.- 2.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.04 08:07:39 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.04.04 06:57:25 -.- 1.6 -.- ALPU (ESKISEHIR)