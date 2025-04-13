Son dakika depremler! Van'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 13 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Nisan'da meydana gelen depremler...
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi, Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.53'te gerçekleşen depremin yerin 5.6 km derinlikte olduğu bildirildi.
13 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:36:28 -.- 2.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
07:39:07 -.- 3.1 3.1 SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)
06:57:16 -.- 1.5 -.- PUTURGE (MALATYA)
06:43:57 -.- 2.9 -.- SURIYE
06:22:46 -.- 1.8 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)
05:57:38 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
05:08:50 -.- 2.1 -.- AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ)
04:59:52 -.- 1.8 -.- YESILLER-(BALIKESIR)
04:57:23 -.- 2.2 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
04:27:18 -.- 1.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
04:23:01 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
04:07:18 -.- 2.1 -.- TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN)
03:52:16 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:33:26 -.- 1.3 -.- GULDEREN-(HATAY)
03:25:20 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KIGI (BINGOL)
02:57:49 -.- 1.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA)
01:47:48 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
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