Son dakika depremler! Van'da deprem mi oldu? 13 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 13.04.2025 - 08:59

Güncelleme: 13.04.2025 - 12:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Nisan'da meydana gelen depremler...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.53'te gerçekleşen depremin yerin 5.6 km derinlikte olduğu bildirildi.

13 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:36:28 -.- 2.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

07:39:07 -.- 3.1 3.1 SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)

06:57:16 -.- 1.5 -.- PUTURGE (MALATYA)

06:43:57 -.- 2.9 -.- SURIYE

06:22:46 -.- 1.8 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)

05:57:38 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

05:08:50 -.- 2.1 -.- AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ)

04:59:52 -.- 1.8 -.- YESILLER-(BALIKESIR)

04:57:23 -.- 2.2 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

04:27:18 -.- 1.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

04:23:01 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

04:07:18 -.- 2.1 -.- TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN)

03:52:16 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:33:26 -.- 1.3 -.- GULDEREN-(HATAY)

03:25:20 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KIGI (BINGOL)

02:57:49 -.- 1.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA)

01:47:48 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI