Deprem oluyor sandılar: Karadeniz'de o sesi duyan kendini sokağa attı!

Rize’de yamaçtan kopan toprak kütlesi ve kaya parçaları tek katı eve çarptı. Heyelanda evi kullanılamaz hale geldi.

Deprem oluyor sandılar: Karadeniz'de o sesi duyan kendini sokağa attı!
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:50

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize’nin Sütlüce köyünde heyelana meydana geldi.

DEPREM OLUYOR SANDILAR!

Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya parçaları aşağıdaki tek katlı eve çarptı. Heyelan sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi. Yurttaşlar, deprem oluyor sandı, kendini sokağa attı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Sütlüce köyünde Mükerrem Demircan'a ait eve düşerek, yapının büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.

AFAD HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Köy muhtarı Ercan Koyuncu, AFAD yetkililerine durumla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

 

Koyuncu, olay anında evde kimsenin bulunmadığını ifade etti. AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.


Etiketler: #Rize #Heyelan

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