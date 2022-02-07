Son dakika: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası Derya Büyükuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla tepki çekmişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükuncu ile ilgili, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.
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