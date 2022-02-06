Eski milli yüzücünün paylaşımı tepki çekmişti: Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması

06 Şubat 2022 Pazar, 17:20

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca 'daimi hak mahrumiyeti' cezası alması kararlaştırılan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığa ulaşan yazıyı da sosyal medya üzerinden paylaşarak, “Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" dedi.

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdiği yazı ise şöyle:

“Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu 06.02.2022 tarihli E-97009680-663.09-1834507 sayılı tedbirli başkanlık sevki ile olağanüstü toplanmıştır. İş bu toplantıda Derya Büyükuncu hakkında, Derya Büyükuncu’nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddeti göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

İşte Kasaoğlu'nun konuyla ilgili tweeti: