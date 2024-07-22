Son Dakika... Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:14
Son Dakika... Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi
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Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi.

 

 

 

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