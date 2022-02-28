Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş talebi olmadığını belirterek, "Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz’den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabine toplantısının ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Montrö hükümlerinin uygulandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı" dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
- Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.
- Türkiye savaşın tarafı ise tasarruf Türkiye’dedir. Türkiye savaşın tarafı değilse savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor.
- Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı.
ABD İLE GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada “Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir” denildi.
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