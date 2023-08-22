Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan'dan BM'ye tepki

Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:50

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:26

Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile düzenlediği basın toplantısında, karma köy Pile'de yaşanan KKTC-BM gerginliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Fidan, yaptığı açıklamada, "(Pile-Yiğitler Yolu) KKTC’yi her alanda sonuna kadar desteklemekteyiz. Kıbrıs Türkleri'nin haklı mücadelesini, dünya çapında tanınması için var gücümüz ile çalışmaktayız. BM’nin adadaki bazı uygulamalarını, BM’nin kuruluş ruhu ile uyuşmadığını göstermiş oldu. BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz" ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BM'nin adadaki sivil ve askeri varlığının kendi içinde bir koordinasyonsuzluk içinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu yol yapımı ile ilgili çok uzun süredir devam eden görüşmeler var. Bu yolun ne zaman başlayacağı bildirilmiştir. Buna rağmen ara bölgeye birden bire BM araçlarının yığılması bizim hoş karşıladığımız bir tavır değil. BM'nin bu konuda tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz, KKTC'nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz"

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİNİ MALZEME YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Fidan ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Türkiye AB üyeliği konusundaki taahhüdünü, Mayıs ayında Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle güçlü bir şekilde tekrar vurguladı. Bizim AB'den beklentimiz önceki yıllardaki katılaşmış tavırlarının yeniden gözden geçirilmesi. Bunu 2 noktada ele alınmasını önemsiyoruz. İlki rasyonel kurallara uyulması, Türkiye bu anlamda çok önemli adımlar attı. Merkez Avrupa ülkelerinin kendi iç politikalarında, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini malzeme yaptığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden bu girişimi yeniden hatırlatarak bölgemize büyük bir fırsat sunmakta. Bunun Avrupalı liderler tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Fidan, Bulgar mevkidaşına atıfta bulunarak, "Bulgaristan’ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda her zaman sergilediği güçlü desteğin kendisinin rehberliğinde daha da artacağına inanıyorum" sözlerini ifadesine ekledi.