Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 21:49

Güncelleme: 12.10.2023 - 21:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a giderek Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.