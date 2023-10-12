Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor!
Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry’nin davet üzerine 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a gidecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a giderek Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile temaslarda bulunacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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