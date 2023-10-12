Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor!

Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry’nin davet üzerine 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a gidecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 21:49
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor!
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a giderek Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

 

 


Hakan Fidan Mısır Son dakika

İlgili Haberler

Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama... Gözler TBMM Genel Kurulu'nda...

Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama... Gözler TBMM Genel Kurulu'nda...
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklama: 'İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi'

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklama: 'İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi'
Son dakika... Meral Akşener kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti: 'Sıradaki şanslı yarışmacı acaba kim olacak?'

Son dakika... Meral Akşener kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti: 'Sıradaki şanslı yarışmacı acaba kim olacak?'

En Çok Okunan Haberler