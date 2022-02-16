Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Covid-19'a yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Covid-19'a yakalandı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Geçen günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.

Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim.

Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin"


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