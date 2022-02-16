Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Covid-19'a yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Geçen günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Çavuşoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.
Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin"
Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 16, 2022
Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin.
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