Çavuşoğlu, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü

09 Şubat 2022 Çarşamba, 14:00

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Vekili Muttaki, Covid-19 testi pozitif çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek Herat’a ulaşan ilk "İyilik Treni" için teşekkür etti.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, gelecek dönemde de Afganistan’a bir yardım treninin yola çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.

Çavuşoğlu, Muttaki’ye Afganistan’da geniş katılımlı bir yönetimin tesis edilmesinin ülkenin istikrarı ve barışı için önemli olduğunu, özellikle Afganistan’da bazı aktivist kadınların kaybolduğuna ilişkin haberlerden endişe duyduklarını vurguladı.

Kız çocuklarının eğitiminin de önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda Afganistan’da atılan adımları takip ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Maarif okullarının Afganistan’da tekrar faaliyete geçmesi hususu da gündeme geldi.

Çavuşoğlu ve Muttaki ayrıca Kabil'deki dahil Afganistan’daki havaalanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durumu ele aldı.