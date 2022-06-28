Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı: İsveç ile görüşmeler yarın gerçekleşecek
Dışişleri Bakanlığı, İsveç ile düzenli siyasi istişarelerin yarın gerçekleşeceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından İsveç ile görüşmelere ilişkin bir açıklama yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsveç ile “düzenli siyasi istişarelerin” yarın Ankara'da gerçekleşeceğini bildirdi.
Açıklamada, “Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca “Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.
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