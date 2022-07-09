Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka'da devam eden protestolar hakkında bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:42
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Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından ülkede sokaklar karışmıştı.
Bugün bir araya gelen binlerce kişinin, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basmasının ardından Başbakan Wickremesinghe istifa kararı aldı.
Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka'da devam eden protestolar hakkında bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."