Son Dakika... DİSK ile belediye anlaştı... İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerinin grevi sonrası DİSK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşmaya varıldı. Edinilen bilgiye göre DİSK heyetiyle belediye arasında yüzde 30 + enflasyon farkı olarak da yüzde 19'luk bir maaş zammı konusunda uzlaşma sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

''HER İKİ TARAFIN DA ÜSLUP HATALARI OLDU''

Tugay açıklamasında şunları söyledi:

''Bizim başladığımız bir nokta vardı. Sendikalarımızın talep ettiği bir nokta vardı. Sonuçla ilgili memnun olan olacaktır, olmayanlar olacaktır. Bunu en doğru değerlendirmesini belediye yöneticileri ile sendika yöneticileri olacaktır. Üslup hatalarının olduğunu her iki taraf için de söyleyebilirim. Ama bizler İzmir halkına hizmet etme sorumluluğu olan kişiler olarak bir aileyiz. Bir aile ifadesi sıkça kullanıldığı için içi boşaltılmış gibi dursa da böyle hissediyoruz. Zorlu bir süreç içerisinde olduğundan bu hataların da olağan görülmesini bekliyorum.

Öfkemiz yok, anlaşmayı yaptıktan sonra hemen İzmirlilere hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Hiçbir zaman çalışanların mücadelelerine, grev haklarına karşı olmadım. Böyle birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olamaz zaten.

Bu süreçte bizi işçi düşmanlığıyla suçlayarak siyasi rant devşirmeye çalışanlar oldu.

''İZENERJİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR''

Burada ikinci şirketimiz İzEnerji burada yok. Görüşmeler devam ediyor. Ama sürecin iyiye gideceğini umuyorum. Onlar da dahil bu süreç için içimizde tuttuğumuz bir öfkemiz yok. Anlaşmamızı imzaladıktan sonra önümüze bakacağız. Bu yüzden bir aileyiz. Bunu özelikle İzmirlilerin bilmesini isterim. İzmir halkı çok önemli bir sınav verdi.

''SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILMASIN''

Kamu kurumlarının personel istihdamı, sendikal ilişkiler ile ilgili gözden geçirmesi gereken şeyler var. Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlarımız işçi tarafında ama onlar da belediyenin daha iyi çalışması için mücadele eden insanlar ve niyetlerinin iyi olduğunu 14 aylık çalışma sürecimizden biliyorum.''