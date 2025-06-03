Son dakika... DİSK, TÜİK önünde: 'Gerçekleri açıklayın emeğimizle oynamayın'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon verilerin açıklanmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ankara'daki binasının önünde basın açıklaması yaptı.

Çerkezoğlu, TÜİK'in 'hükümetin hedefleri doğrultusunda, gerçek enflasyon rakamlarını gizlediğini' belirterek, açıklanan verilere tepki gösterdi.

“MİLYONLARCA EMEKÇİNİN EKMEĞİYLE OYNAMAKTAN VAZGEÇİN”

Çerkezoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-"Özellikle son 3 yıldır Türkiye İstatistik Kurumu'nun önüne çokça geliyoruz. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı, bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin ücretini belirliyor. İşçilerin ücretleri, memur ve emeklilerin aylıkları, her şey, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor.

-Doğru verileri, doğru rakamları üretmekle yükümlü olan TÜİK, maalesef özellikle enflasyon verileri konusunda, gerçekleri açıklamıyor. Üstelik bunu DİSK olarak yürüttüğümüz yargı mücadelesi sonucunda, kesinleşmiş mahkeme kararlarına da uymayarak yapıyorlar.

-Bugün bir kez daha gelirde adalet mücadelemizin parçası olarak, TÜİK önünden sesleniyoruz: Yargı kararlarını uygulayan, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın.

-Milyonlarca çalışanı ilgilendiren veriler bugün açıklanırken bir kez daha sesleniyoruz. Enflasyon hesabını oluşturan madde fiyat listesini açıklayın. Milyonlarca emekçinin ekmeğiyle oynamaktan vazgeçin.

-Verilere göre, TÜİK frene bastı. TÜİK, hükümetin enflasyon hedefini tutturmak için enflasyonu olduğundan daha düşük açıklamaya devam ediyor. Aylık enflasyon 1.53, yıllık enflasyon 35.41, 5 aylık enflasyon ise 15.09 olarak açıklandı. Daha birkaç gün önce İstanbul Ticaret Odası, aylık 2.83, yıllık 46.6 olarak açıklamıştı enflasyonu.

-Bugün bir kez daha gelirde adalet mücadelemizin bir parçası olarak TÜİK önündeyiz. TÜİK önünden sesleniyoruz. Yargı kararlarını uygulayın, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın. TÜİK önünde hukukun ve hakikatin peşindeyiz. Madde sepeti fiyatını açıklayın."

İZMİR GREVİ SORULDU

Çerkezoğlu, basın mensuplarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerin greviyle ilgili sorulan soruya şu ifadelerle cevap verdi:

-"İzmir'de 23 bin DİSK, Genel İş üyesi arkadaşımız, toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlık nedeniyle grevde. Grevde sendikamızın esas olarak talebi, defalarca kez sendikamızın genel başkanımızın açıkladığı gibi, eşit işe eşit ücret. Grev bizim anayasal hakkımızdır. Eşit işe eşit ücret de evrensel bir haktır.

-İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aynı işi yapan işçi arkadaşlarımız arasında çok önemli, uçuruma varan ücret farklılıkları var. Toplu iş sözleşmesi masasındaki asıl mesele budur. Bu noktada tarafların, sendikamızın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, müzakereleri devam ettirerek, toplu iş sözleşmesini işçilerin onayıyla sonuçlandıracak adımların atılmasını biz de bekliyoruz.

-Bu sürecin işçi arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda sonuçlanması için müzakere sürecinin içinde olmaya çalışacağız.

-Toplu sözleşme müzakaresini sendikamız yürütüyor. Sendikamız konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacak. Karşılıklı önerilen teklifler konusunda sorularınızın yanıtı olacak."