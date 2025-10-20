Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADE VERDİ

Emniyet'ten Tomruk'a çağrı yapıldı. Tomruk, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Öğle saatlerinde ifadesini tamamlayan Tomruk, adliyeden ayrıldı.

2024'TE GENEL MÜDÜR OLMUŞTU

Murat Tomruk; 2024 yılında otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu’nun yeni Genel Müdürü olmuştu.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

Profesyonel kariyeri paralelinde fotoğrafçılık alanına önem veren Tomruk, açtığı iki kişisel serginin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece sahibi. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.