Son Dakika... Diyarbakır'daki yangın faciasında yeni gelişme!

Diyarbakır’da anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Diyarbakır’da anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...