Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Diyarbakır'daki yangın faciasında yeni gelişme!

Son Dakika... Diyarbakır'daki yangın faciasında yeni gelişme!

8.06.2025 21:29:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son Dakika... Diyarbakır'daki yangın faciasında yeni gelişme!

Son Dakika haberi... Diyarbakır’da anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #diyarbakır #Yangın #yeni gelişme