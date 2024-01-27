Son Dakika.... Diyarbakır'da 100 kişi göçük altında kalarak ölmüştü: Firari müteahhit yakalandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Hisami Apartmanı'nın müteahhidi Nurettin Özcan yakalandı.
Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda, İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Hisami Apartmanı'nın müteahhidi Nurettin Özcan olduğunu belirledi.
Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özcan, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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