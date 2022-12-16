Son Dakika... Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8 yaralı

16 Aralık 2022 Cuma, 06:56

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

Saldırısı sırasında devrilen midibüsteki 8 polis memuru yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun" dedi.