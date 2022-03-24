Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var
Diyarbakır'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamada 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
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