Son Dakika... Dr. Ender Saraç beraat etti: Suçu işlemediği sabit

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:05

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:35

Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya Ender Saraç ile avukatı katıldı. Duruşmada Aile Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

"EN BÜYÜK MAĞDUR MÜVEKKİLİM VE ÇOCUKTUR"

Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, mütalaaya karşı savunmasında, mütalaaya katıldıklarını belirterek, "Bu yargılamanın en büyük mağdurları müvekkilim ve müşterek çocuktur. Müvekkilim boşanma davası açtıktan hemen sonra oraya delil yaratmak için çocuk kullanılmıştır. Müvekkilim maddi ve manevi olarak çok mağdurdur. Suçu işlemediği sabit olup bu iftiradan kurtulması ile hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi.

"KOMPLOYA KURBAN GİTTİM"

Dr. Ender Saraç ise mahkemedeki son sözünde, "Beraatımı talep ediyorum. Ben bu sucu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim. Mahkemenizden beraat talep ederim" dedi.

"SUÇU İŞLEMEDİĞİ SABİT"

Kararını açıklayan mahkeme, Ender Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, beraatına hükmetti.