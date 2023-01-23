Son dakika... Duayen gazeteci Orhan Erinç yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:18

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:23

Gazeteciliğe 1950'li yılların sonunda (1957) Son Posta gazetesinde başlayan Orhan Erinç, 1963-1981 yıllar arasında Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. 1994'te Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Erinç, Temmuz 2010'da Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na seçildi.

Aralarında haber(1972), röportaj (1963-1970) , inceleme (1967-1968-1970-1971-1972) dallarında olmak üzere 8 Gazetecilik Başarı Ödülü, Türk Dil Kurumu Basın Dil Ödülü (1976), İstanbul Tabip Odası Sağlık Ödülü (1995), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü (1997) Türkiye Bilişim Vakfı Bilişim Medya Ödülü (1998), Sevda – Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü gümüş madalyası (1999)Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (2009), Denizli Gazeteciler Cemiyeti ve Denizli Ticaret Odası Kristal Horoz Yarışması Onur Ödülü (2009), İ.Ü. İletişim Fakültesi 60.Yıl Onur Ödülü (2010)Futbol Adamları Derneği Basın Ödülü(2010),1.Yaşar Doğu Basın Ödülü(2011) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Yaşam Boyu Başarı Ödülü (20 Ocak 2018) de bulunan ödülleri var.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurullarında üyelik (1973-1992) ve Genel Sekreterlik (1983-1990) görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda Yönetim Kurulu üyeliği (1971-1972) ve Genel Başkanlık (10 Ekim 1989- 9 Haziran 1995) yaptı. 1998’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan Yardımcısı, 1 Nisan 2001’de Başkan seçildi. 26 Nisan 2013' te aday olmayarak yönetimden ayrıldı.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erinç'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve gazeteci dostlarına başsağlığı diliyorum."