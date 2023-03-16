Son Dakika: Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmı PKK mensubu çıktı

Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:01
Son Dakika: Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmı PKK mensubu çıktı
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IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.


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