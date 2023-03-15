Veganlığı bırakan Bear Grylls 'güçlü kalmak' için uyguladığı gizli diyeti açıkladı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:17

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:18

Çetin doğa koşullarında yaşam savaşı verdiği belgesel serileriyle tanıdığımız Bear Grylls, "hareket eden hemen her şeyle, hatta doğada bulduğu hayvan leşleriyle" beslenmesiyle tanınıyor. Sıradan etoburların bile muhtemelen burun kıvıracağı bir sürü şey yiyor.

Sağlıklı bir diyetin kişiden kişiye değiştiğini belirtmekte fayda var, ancak taze ve sağlıklı gıda tüketmek, çok fazla yememek hepimizin arkasında durabileceği iyi fikirlerdir. Grylls ise kendisini neyin güçlü ve dinç tuttuğu konusunda farklı fikirlere sahip.

YÜKSEK ENERJİNİN SIRRI

Grylls, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Bana sık sık hayatın en zorlu mücadelelerinin üstesinden gelecek enerjiye nasıl sahip olabildiğim soruluyor? Beslenme, direnç antrenmanları, güneş ışığı, soğuk su ve sosyalleşme çok önemli..."

Grylls, şöyle devam ediyor;

"Tüm öğünlerimi iyi otla beslenmiş kaliteli kırmızı et üzerine kuruyorum. Birkaç günde bir diyetime biraz da ciğer ekliyorum; iyi otla beslenmiş kaliteli ciğer... Kırmızı ete ne kadar ihtiyacımız olduğu ve ciğerin ne kadar yoğun bir besin maddesi olduğu konusunda çok fazla araştırma var. Gerçekten iyi otla beslenmiş, kaliteli etleri seçmeye özen gösteriyorum..."

SAKATAT VAZGEÇİLMEZİ

Grylls, çektiği videoda kırmızı etin yanı sıra "bol miktarda çiğ süt ürünü, olabildiğince çok meyve ve kaliteli bal" tükettiğini söylüyor. Çok fazla ekmek ve makarna yemediğini ve zararlı tohum yağlarıyla dolu işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu da sözlerine ekliyor. Ayrıca pankreas, yürek, yumurtalıklar ve böbrek gibi sakatat ürünlerini yemenin önemine vurgu yapıyor.

Grylls, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Ben bu kombinasyonla besleniyorum ve güçlü kalmak için elimden geleni yapıyorum. Umarım sizlere de yardımcı olur..."

VEGANLARDAN YOĞUN ELEŞTİRİ

Grylls'in çektiği video, veganların yoğun tepkisine neden oldu. Yorumlarda pek çok kişi diyetinden dolayı onu sert sözlerle eleştirdi.

Kullanıcılardan biri, "Gerçek şu ki daha fazla organ yememize gerek yok, tamamen saçmalık ve izlemesi hayal kırıklığı" derken, bir diğeri de "Böyle yanlış bir iddiada bulunduğunuzu görmek çok üzücü ve hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

Çoğu sağlık otoritesine göre, hayvan iç organları da her şey gibi ölçülü tüketilmelidir; tüm faydalarının yanında "kolesterol ve doymuş yağ oranlarının yüksek olduğu gerçeği" de göz önünde bulundurulmalıdır.

VEGANLIĞI NEDEN BIRAKTI?

Grylls, veganlıktan neden vazgeçtiğine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir süre vegandım. Hatta bunun harika bir fikir olduğunu savunduğum bir kitap da yazdım, fakat gerçekten sağlığım bozuldu. 25 barfiks çekemez hale geldim. Araştırmalarımı derinleştirdikçe, yalnızca çiğ sebzelerle beslenmenin pek de iyi bir fikir olmadığını fark ettim. Bu yüzden diyetime, kaliteli otla beslenmiş biftek ve ciğer de eklemeye başladım. Öğle yemeğim et, yumurta ve süt ürünleri, bolca tereyağı ve meyveden oluşuyor. Muhtemelen iki günde bir ciğer yiyorum. Yeniden güçlenmeye başladığımı hissediyorum."

Öte yandan, Grylls'in bir diyetisyen veya beslenme uzmanı olmadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, savunduğu fikirlerin yalnızca kendi deneyimlerini yansıttığı anlaşılmakta.

Ortak kanı şu ki; her şeyden biraz, fakat ölçülü bir şekilde tüketmeliyiz, egzersiz yapmayı ise asla ihmal etmemeliyiz.