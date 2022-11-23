Son Dakika... Düzce depremi sonrası Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 05:29

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, depremin ardından NTV canlı yayınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür" dedi.

İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.

Kentte elektriklerin kesik olduğunu aktaran Özlü, "Henüz hava karanlık, tespitler yapacağız ama şu ana kadar gelen kötü bir haber çok şükür yok." ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda AFAD'tayız. Deprem merkezi etrafında yaptığımız taramalarda can kayı bilgisi almadık. 3 artçı sarsıntı var. Bazı köylerde ahır yıkıldığı bilgisi var. Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce'de bir 1 yaralı var. Ufak yaralanmalar söz konusu. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ekiplerimiz sahada. Taramalar sürüyor. Herkes teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 35 yaralının olduğunu ve 1 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

35 YARALIMIZ VAR

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

YENİ BİLGİLER: Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor.