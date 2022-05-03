Son dakika... Düzce'de deprem: İki ilde daha hissedildi
Düzce’nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde 22.40'ta yerin 4.9 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Bolu, Zonguldak ve Düzce’de hissedilirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
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