Son Dakika: Düzce'de eğitim-öğretim 5 Aralıkta başlayacak
Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime ara verilen Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretim 5 Aralık’ta başlayacak.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitim öğretimin 5 Aralık 2022 tarihinde başlayacağını bildirdi.
Rektör Sözbir, öğrencilerin kaygı ve endişelerinin farkında olduklarını belirten paylaşımı şöyle:
“Değerli öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle yaşadığınız kaygı - endişelerin farkındayız ve sizlerin her zaman yanındayız. Deprem sonrası yaşanan süreci yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz sizlerin sağlığı ve güvenliği olduğu için 5 Aralık 2022 Pazartesi gününe kadar üniversitemizde eğitim-öğretime daha önce ara vermiştik. Fakat şu an için yeni almış olduğumuz bir karar bulunmamaktadır. Yeni bir karar alınması durumunda sizlerle paylaşılacaktır.”
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