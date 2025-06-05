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Son Dakika... Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika... Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

5.06.2025 08:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gökçeada'ya 61.27 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.18'de gerçekleşen depremin yerin 12.61 km derinlikte olduğu belirtildi.

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