Son Dakika... Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gökçeada'ya 61.27 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.18'de gerçekleşen depremin yerin 12.61 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-05
Saat:08:18:39 TSİ
Enlem:40.11444 N
Boylam:24.98917 E
Derinlik:12.61 km
Detay:https://t.co/Z05BHnt3wl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi