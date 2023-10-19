Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [69.85 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-10-19
Saat:07:25:34 TSİ
Enlem:36.987 N
Boylam:26.471 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GllqYmFhrK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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