Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 07:35
Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.


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