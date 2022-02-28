Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:17
Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7.34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça Yazıköy'e 145.9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler