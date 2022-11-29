Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem

29 Kasım 2022 Salı, 23:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nden deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

Derinliği ise 5.71 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre de depremin büyüklüğü 5 olarak belirlendi.