Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nden deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.
Derinliği ise 5.71 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2022
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Attica, Attiki (Yunanistan)
Tarih:2022-11-29
Saat:23:06:31 TSİ
Enlem:38.041 N
Boylam:23.473 E
Derinlik:5.71 km
Detay:https://t.co/2sQPV91ocC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre de depremin büyüklüğü 5 olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 29, 2022
EGE DENIZI https://t.co/qncBhqorqf
29.11.2022, 23:06:39 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 7.7 km#Kandilli
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