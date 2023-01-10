Son Dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem: İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:48

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), 10.38'de merkezüssü Ege Denizi 'nde Çanakkale Ayvacık ilçesi açıkları olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ege Denizi'nde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen bilgilere göre hasar gören herhangi bir yapımız yok. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız" dedi.