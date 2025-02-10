Son Dakika... Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 23:16 sularında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği öğrenildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-10
Saat:23:16:24 TSİ
Enlem:36.7275 N
Boylam:25.48722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QVJUBn8lxz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #deprem #Ege Denizi #acil durum
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