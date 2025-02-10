Son Dakika... Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 10.02.2025 - 23:27

Güncelleme: 10.02.2025 - 23:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 23:16 sularında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği öğrenildi.

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