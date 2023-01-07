Son Dakika: Ege Denizi'nde art arda depremler! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi. Aynı bölgede, 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 07:02
Son Dakika: Ege Denizi'nde art arda depremler! Çevre illerden de hissedildi
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi. 

AFAD verilerine göre saat 05.54'te aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacık'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.


afad deprem AFAD son depremler Son depremler Son depremler listesi

En Çok Okunan Haberler