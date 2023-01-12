Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü Midilli Adası olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde bir deprem daha kaydedildi.
Saat 12:27'de kaydedilen ve merkez üssü Midilli Adası olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bölge, 10 Ocak'taki 5 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda depremle sarsılıyor.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 12, 2023
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/1K7e5L6lk0
12.01.2023, 12:27:31 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
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