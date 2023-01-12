Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 13:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 13:00

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde bir deprem daha kaydedildi.

Saat 12:27'de kaydedilen ve merkez üssü Midilli Adası olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bölge, 10 Ocak'taki 5 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda depremle sarsılıyor.



