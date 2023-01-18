Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haber... Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:14
Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

10:54'de meydana gelen depremin derinliğiyse 8.77 km olarak ölçüldü.



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