Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, yerin 6.22 kilometre altında olduğu açıklandı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4 olarak duyuruldu.

Öte yandan Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 11.8 kilometre olarak kaydedildi.