Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin, yerin 6.22 kilometre altında olduğu açıklandı.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [49.02 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-11-17
Saat:16:19:29 TSİ
Enlem:36.268 N
Boylam:27.676 E
Derinlik:6.22 km
Detay:https://t.co/mZBD8qhPdH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4 olarak duyuruldu.
Öte yandan Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 11.8 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 17, 2023
AKDENIZ https://t.co/MSmmeenXhv
17.11.2023, 16:19:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 11.8 km#Kandilli
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