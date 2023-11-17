Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:30
Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, yerin 6.22 kilometre altında olduğu açıklandı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4 olarak duyuruldu.

Öte yandan Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 11.8 kilometre olarak kaydedildi.


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