Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:18
Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!
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Kandilli Rasathanesi, resmi sosyal medya hesabından 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını aktardı. 


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