Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kandilli Rasathanesi, resmi sosyal medya hesabından 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 2, 2024
EGE DENIZI https://t.co/OtDCApPyH1
02.06.2024, 11:53:41 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
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