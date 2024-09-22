Son Dakika... Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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