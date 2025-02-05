Son Dakika... Ege Denizi'nde şiddetli deprem
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde art arda oluşan depremlerin biri daha meydana geldi.
AFAD, İzmir açıklarında 5.0 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.
AYRINTILAR GELECEK...
Etiketler: #deprem
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