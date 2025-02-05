Son Dakika... Ege Denizi'nde şiddetli deprem

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... Ege Denizi'nde şiddetli deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 22:36

Ege Denizi'nde art arda oluşan depremlerin biri daha meydana geldi.

AFAD, İzmir açıklarında 5.0 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı. 

AYRINTILAR GELECEK...


Etiketler: #deprem
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