Son dakika... Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göree, Ege Denizi açıklarında saat 10.24'te bir deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6.52 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2023-10-26
Saat:10:24:22 TSİ
Enlem:36.562 N
Boylam:25.856 E
Derinlik:6.52 km
Detay:https://t.co/v1LMSWpaAo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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