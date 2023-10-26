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Son dakika... Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:08
Son dakika... Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göree, Ege Denizi açıklarında saat 10.24'te bir deprem meydana geldi.

3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6.52 km olarak kaydedildi.

 


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