Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.32 sıralarında gerçekleşen depremin 7.86 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Reyhanlı (Hatay)
Tarih:2023-10-26
Saat:11:32:12 TSİ
Enlem:36.326 N
Boylam:36.345 E
Derinlik:7.86 km
Detay:https://t.co/xpZhgStigl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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