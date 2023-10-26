Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Hatay'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:52
Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.32 sıralarında gerçekleşen depremin 7.86 km derinlikte olduğu bildirildi.


Son dakika hatay deprem

İlgili Haberler

Son depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 25 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 25 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
DEVA Partisi İstanbul Teşkilatı'nda deprem: 13 ilçe başkanı istifa etti

DEVA Partisi İstanbul Teşkilatı'nda deprem: 13 ilçe başkanı istifa etti
Vinç elektrik tellerine değdi, akıma kapılan depremzede hayatını kaybetti

Vinç elektrik tellerine değdi, akıma kapılan depremzede hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler