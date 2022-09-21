Son Dakika: Ekrem İmamoğlu davası 11 Kasım'a ertelendi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı, tanıkları hazır edemediklerini belirterek, tanık dinlenmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Avukat Kemal Polat, YSK Başkanı ve İmamoğlu'nun konuşmasının olduğu DVD'lerin çözümlenmesini talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına ve DVD'lerin çözümlenmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Dava öncesi Kartal Kaymakamlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması nedeniyle 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü' yapmayı yasakladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı Anadolu Adliyesi'ne girişler engellendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın davaları öncesi Anadolu Adliyesi’ne girişlerin engellendiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu, “Korkmayın, biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak” dedi.