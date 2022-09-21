Ekrem İmamoğlu'nun davası öncesi Kartal Kaymakamlığı'ndan 'toplanma ve basın açıklaması' yasağı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı.

Dava öncesi Kartal Kaymakamlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması nedeniyle 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü' yapmayı yasakladı.

İmamoğlu’nun ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı davada yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın bugün yapılacak duruşmalarını takip etmek için Anadolu Adliyesi’ne gidenlerin adliyeye girişi engellendi.

Dava İmamoğlu'nun katılması beklenmiyor.

"ADLİYE ÇEVRESİNDE BULUNMAYI YASAKLAMAK NE DEMEK?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Resmi yazıyla! adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!" dedi.

Resmi yazıyla! adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek?

Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız.

16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak! — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 21, 2022

"AKP'Yİ KORKUTTU"

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in imzasını taşıyan ilgili belgeyi paylaşarak "Davasına sahip çıkanlar AKP'yi korkuttu! Ekrem İmamoğlu davası için adliyenin olduğu Kartal'da özel bir günlük yasaklar ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Davasına sahip çıkanlar AKP'yi korkuttu!



Ekrem İmamoğlu davası için adliyenin olduğu Kartal'da özel bir günlük yasaklar ilan edildi. pic.twitter.com/61RlAThaKO — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 21, 2022

TOPLANMALAR BAŞLADI

İmamoğlu'na destek için geldikleri adliyeye alınmayan yurttaşlar Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'nda toplanmaya başladı.