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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

8.07.2026 16:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler gerekçesiyle "kamu görevlisini tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı "Basın Açıklaması" ile Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir adli sürecin başlatıldığını kamuoyuna ilan etti.

Başsavcılığın açıklamasında, İBB davasında sanık sıfatıyla bulunan Ekrem İmamoğlu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmadaki ifadelerine yer verildi.

"BEN İDDİANAMEYİ YAPANLARI YARGILAYACAĞIM"

Açıklamaya göre, İmamoğlu'nun mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, “ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” şeklindeki sözleri soruşturma gerekçesi oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu.

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