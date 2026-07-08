Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı "Basın Açıklaması" ile Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir adli sürecin başlatıldığını kamuoyuna ilan etti.

Başsavcılığın açıklamasında, İBB davasında sanık sıfatıyla bulunan Ekrem İmamoğlu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmadaki ifadelerine yer verildi.

"BEN İDDİANAMEYİ YAPANLARI YARGILAYACAĞIM"

Açıklamaya göre, İmamoğlu'nun mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, “ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” şeklindeki sözleri soruşturma gerekçesi oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu.