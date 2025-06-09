Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ferdi Zeyrek' açıklaması: 'Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı'

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten acı haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"CANIM ÇOK YANDI"

Acı haberin ardından Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu da bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı. Çok ama çok üzgünüm.

Çalışkan, dürüst, heyecanlı, başarılı, samimi, kendini Manisa’ya adadığını bildiğim, canımız, yol arkadaşımız, kardeşimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum.

Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Manisalı hemşerilerimizin başı sağ olsun."