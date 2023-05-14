Son Dakika... Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: Oyunuza sahip çıkacağınıza inanıyorum
Son dakika haberi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte oyunu kullandı.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Emin Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
İmamoğlu oy kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
" Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi'nde oyumuzu kullandık. Memleketimizin kardeşliğe ihtiyacı var. Bu seçimlerin sonuçlarının güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini diliyorum. Çok şey dileyebilirim, kalbimde ve içimde çok şey var. Özellikle sandıkta görev alan herkese teşekkür ediyorum.
Memleketimizin kardeşliğe ihtiyacı var. Bu seçimlerin sonuçlarının güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini diliyorum. Çok şey dileyebilirim, kalbimde ve içimde çok şey var. Özellikle sandıkta görev alan herkese teşekkür ediyorum.
"OYUNUZA SAHİP ÇIKACAĞINIZA İNANIYORUM"
Memleketimizin güzel bakmaya birbirini anlamaya dinlemeye ihtiyacı var. Bütün milletimizin sonuna kadar oyuna sahip çıkacağına inanıyorum. Bir an önce işimize koyulup milletimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Anneler günü kutlu olsun. 3 evladımla birlikte Dilek'in anneler gününü kutladık. Ankaraya geçip 13. Cumhurbaşkanımızın yanında seçimi izleyeceğiz."
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