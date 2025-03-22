Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi sona erdi

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:08

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:11

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 'Kent Uzlaşısı' gerekçe gösterilerek kendisine açılan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddialı soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İmamoğlu'nun saat 10.00 itibariyle başlayan ve saat 15.00 itibariyle sona eren ifadesinde tüm suçlamaları reddetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İfade verme işleminin tamamlanması sonrasında İmamoğlu'nun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de savcılıkta hazır bulundurulacağını bildirmişti.

ŞAHAN VE POLAT'IN İFADELERİ TAMAMLANDI

Kent Uzlaşısı kapsamında gözaltında olanların ifadesi eş zamanlı alındı. İBB soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat'ın da ifadeleri sona erdi.