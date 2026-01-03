Son Dakika... Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, saat 20:27 sularında gerçekleşti ve derinliği 9.85 km oldu.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan yeni açıklamada, "Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı.