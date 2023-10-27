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Son dakika... Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:45
Son dakika... Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ'ın Maden ilçesinde saat 13.25 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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