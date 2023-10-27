Son dakika... Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ'ın Maden ilçesinde saat 13.25 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2023
YESILOVA-MADEN (ELAZIG) https://t.co/p3ztn6SeJ0
27.10.2023, 13:25:01 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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